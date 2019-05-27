عاجل.. "السيسي" يوجه بدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي
الإثنين 27/مايو/2019 - 05:21 م
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع برئيس الوزراء ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح "راضي"، أن الرئيس السيسي، يوجه بتعزيز دور الجهاز لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، كما وجه بالاستمرار في جهود تطوير دور جهاز المشروعات لدعم مجال تحفيز ريادة الأعمال.
وأوضح "راضي"، أن الرئيس السيسي، يوجه بتعزيز دور الجهاز لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، كما وجه بالاستمرار في جهود تطوير دور جهاز المشروعات لدعم مجال تحفيز ريادة الأعمال.
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