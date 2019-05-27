بوكيتينو يتحدث عن نهائي الأبطال ويكشف موقف هاري كين من المشاركة

تحدث الأرجنيتني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام عن مباراة فريقه المقبلة أمام ليفربول السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.





وقال بوكيتينو في اليوم المفتوح لوسائل الإعلام :"إنها بلا شك المباراة الأكثر أهمية في مسيرة النادي، وسأحرص بالطبع على اختيار اللاعبين الـ11 الأفضل".





وأضاف :"لن تكون هذه المباراة هي مباراة [كلوب v بوتيتشينو] لا، الفريقان يمتلكان كوكبة من اللاعبين الأفذاذ واللقب سيكون بين أقدامهم على أرض الملعب".





وتابع "لقد أعددنا أنفسنا بالشكل المناسب لهذه المباراة، الفريقان يعرفان بعضهما البعض جيداً، والنهائي سيكون مختلفاً تماماً عن مباراتي الدوري هذا الموسم في ويمبلي وأنفيلد".





وأشار "لا مجال لنا للتفكير بالمباريات الماضية، تنتظرنا مباراة قد نصنع التاريخ من خلالها، الظروف تبدو مختلفة لكن الهدف بالتأكيد هو واحد".





وحول موقف هاري كين من اللحاق بالمباراة قال :"وضع إصابة هاري كين إيجابي للغاية، إنه يشعر بحالة إيجابية للغاية، وأمامنا أسبوع واحد لنرى مدى تطوره، ولا يمكنني القول بأنه سيكون لائقاً بنسبة 100% أو لا".





وأتم حديثه :"‏نريد أن نقدم كأس ⁧‫دوري الأبطال‬⁩ هدية لكل مشجعينا".



