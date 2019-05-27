كورة لايف beIN SPORTS مشاهدة مباراة ديربي كاونتي واستون فيلا بث مباشر يلا شوت aston villa vs derby county

يلا شوت مشاهدة مباراة أستون فيلا وديربي كاونتي بث مباشر ، يفتتح ملعب ويملبي ابوابة لأستضافة مباراة أستون فيلا وديربي كاونتي في التصفيات المؤهلة لنهائي دوري الرابطة الانجليزية ، المباراة التي ستقام في تمام الساعة الرابعة وكشف نادي أستون فيلا ان اللاعب المصري أحمد المحمد نجم منتخب مصر سيكون ضمن تشكيلة الفريق لمواجهة ديربي كاونتي وعلي صعيد اخر وصل كأس التأهل لأرض المباراة ملعب “ويمبلي” وتعتبر تلك المباراة هامة وسوف تقام بعد قليل فى نهائى دورة “البلاى أوف” هذه المنسخة المؤهلة للبرمير ليج.









مشاهدة مباراة أستون فيلا وديربي كاونتي

بث مباشر مباراة أستون فيلا وديربي كاونتي بين سبورت 2 ، وصعد نادي استون فيلا الذي يمتلكم ناصف ساويرس رجل الاعمال المصري المعروف الي نهائي البلاي أوفس بعد تغلبه علي نادي ويست بروميتش في الجولة الماضية وانتهت المباراة بركلات ترجيحية وبناءً عليها صعد استون فيلا ليصتدم بنظيرة ديربي كاونتي وكان نادي استون فيلا تعادل في لقاء الذهاب امام ويست بروميتش بهدفين وايضا في لقاء العودة بهدفين بينما انتهت المباراة بفوز الاول في ركلات الجزاء.





يلا شوت مباراة أستون فيلا وديربي كاونتي

علي لجانب الاخر نادي ديربي كاونتي تفوق علي نظيرة ليدز يونايتد بـ 4 اهداف مقابل 3 اخداف في مجموع المواجهتين ، ويذكر أن لوائح البريمير ليج تنص علي صعود كلاً من بطل بلاي أوفس ووصيفة ويلعبان في الدوري الانجليزي مباشرة بينما وكان ذلك من حظ “نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد” اللذان حجز بطاقة التأهل مبكراً ، بينما سيكون هناك تصفيات بين فرق المركز الثالث وحتي المركز السادس والجميع سوف يتنافس علي بطاقة المركز الثالث .





هناك تاريخ حافل بالمواجهات جمع بين أستون فيلا وبين ديربي كاونتي وكانت اكبر نتائج لصالح استون فيلا ففي عام 2008 استطاع فريق استون فيلا الفوز علي ديربي كاونتي في الدوري الانجليزي بسداسية مستحقة في الاسبوع الرابع والثلاثون وانهي نادي استون فيلا مواجهاتة في التشامبيونشيب برصيد 76 نقطة ووذلك في المركز الخامس من جودول الترتيب بينما مستضيفة انهي المنافسات وهو في المركز الثالث بفارق نقطتين.





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