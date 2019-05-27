عاجل.. أول رد رسمي من الزمالك على قرار اتحاد الكرة بتأجيل لقاء الأهلي والمقاولون
الإثنين 27/مايو/2019 - 04:06 م
رامي بشاي
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أصدر مجلس إدارة الزمالك ، برئاسة المستشار مرتضي منصور ، بيانا رسميا ، أكد من خلاله احترامه الكامل لجدول المسابقة ، المرسل للنادي، من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ، بخصوص مباريات الفريق الأول لكرة القدم .
وأضاف البيان، أن تأجيل لأي مباراة للنادي الأهلي كانت مثبتة
في جدول المسابقة ، فإن الزمالك يطلب المعاملة بالمثل والمساواة ، في ضوء تطبيق العدالة
بين جميع أندية المسابقة.
وأوضح البيان ، بأنه في حالة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون
العرب ، فالزمالك يطلب بتأجيل مواجهاته أمام الإنتاج الحربي ، في إطار المساواة وتطبيق
العدالة .
وأشار البيان، بأنه يجب على جميع اندية الدوري احترام الجدول
المرسل من لجنة المسابقات لجميع الأندية، خصوصا وأن الموسم الكروي الحالي استثنائي
، وعلى الأبواب بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.
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