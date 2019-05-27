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بسبب الأمطار.. إنقطاع المرور بين عين دراهم وطبرقة

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:43 م
بسبب الأمطار.. إنقطاع المرور بين عين دراهم وطبرقة
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مروى الجلاصي
 
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أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ، أنه على إثر تهاطل كميات هامة من الأمطار، تم تسجيل إنقطاع حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 17 مستوى منطقة الخذايرية الرابطة بين عين دراهم وطبرقة، بسبب إرتفاع منسوب المياه بسدّ الخذايرية.

وأضاف البلاغ أنه يمكن المرور عبر الوطنية رقم 17 في جزئها الرابط بين عين جمل وجاب الله وعين سعيدة، كما دعت الإدارة العامة للحرس الوطني مستعملي الطريق التعديل من السرعة، وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان، والتقيّد بقواعد السير والجولان وعدم المجازفة واستعمال الأضواء أثناء التنقل.

كما يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامة للحرس الوطني)، على الأرقام التالية:
71.963.512.
71.960.448.
و يمكن الإتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.
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