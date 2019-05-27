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نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:55 م
نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)
سحور أماني رياض
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الفجر الفني
 
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أقامت سيدة الأعمال أماني رياض وأستاذ مراد سريال والإعلامي ماركو مراد والدكتور مينا مراد، حفل سحورهم بفندق هيلتون الزمالك بحضور لفيف من الفنانين ورجال وسيدات المجتمع.

 

وكان ضمن الحضور الفنان شعبان عبد الرحيم، والفنان أحمد وفيق، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامية فاطمه ناعوت، وسيدة الأعمال أمينة منيب شقيقة الراحل عامر منيب، والفنانة نهال عنبر، والفنانة إيناس عز الدين والفنانة راندا البحيري، المطربة داليا عبد الوهاب.  

 

كما حضر الكابتن علاء نبيل والكابتن طارق مصطفى وأحمد سمير وعلاء ميهوب وعمرو وهبي نائب رئيس شركة بريزينتيشن سبورتس وغيرهم.

 

وقد أحيا الحفل الفنان شعبان عبد الرحيم، واستمتع الحضور بأجواء السحور الرمضاني وحرصوا على التقاط الصور التذكارية والسيلفي.

نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)
نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)
نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)
نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)
نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)
نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)
نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)
نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)
نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)
نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)
نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)
نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)
نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)
نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)
نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)
نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)
نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)
نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)
نجوم الفن والإعلام في حفل سحور أماني رياض بالزمالك (صور)
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