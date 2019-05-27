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أمن الجيزة يلاحق الخارجين عن القانون في الطالبية

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:56 م
أمن الجيزة يلاحق الخارجين عن القانون في الطالبية
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، في مجال البحث الجنائي
عن ضبط (7 تصالح فوري- 12 حالة سحب متنوع –22 نموزج 125)، وفي مجال المرافق تم ضبط (80 كرسى- 2 دراجة بخارية – 11 ميزان - 22 ترابيزة –2 ثلاجة – 15 - 45 قلب شيشة-– 2 ثلاجة – 18 طقطوقة – 2 تروسيكل – 30 قلب شيشة – 25 استاند- 4 توك توك –35 مليكان ملابس –8 ميزان- 6 عربة يد- 11 اوتاد وسلاسل – 9 استاند-–6 أسطوانة غاز – 9 شمسية-– 9 ميزان- 2 عربة فول – 5 اعلان بدون ترخيص – 16 مليكان – 8 ترولي – 4 غرزة شاي -1 كوريك – 12 طقطوقة- الإجمالي 442.

وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية
وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
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