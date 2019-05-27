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راموس يصدم ريال مدريد ويطلب الرحيل

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:54 م
راموس يصدم ريال مدريد ويطلب الرحيل
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يخطط سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني للرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال برنامج الشرينيتجو الشهير في إسبانيا، إن راموس طلب من إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز، الرحيل عن النادي الملكي مجانا لأنه يملك عرضا مهما للغاية من الصين خلال إجتماع عقد بين رئيس النادي واللاعب ووكيله رينيه راموس في الأيام الماضية.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد في يونيو 2021 مقابل 800 مليون يورو كشرط جزائي في العقد.
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