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الأرصاد: توقعات بغيوم على معظم المملكة.. وأمطار وبَرَد بـ6 مناطق

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:40 م
الأرصاد: توقعات بغيوم على معظم المملكة.. وأمطار وبَرَد بـ6 مناطق
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة ومرتفعاتها، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقة المدينة المنورة في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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