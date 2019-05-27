توقعات باستمرار نمو الاقتصاد الالمانى رغم الازمات العالمية

كشف استطلاع ألماني حديث أن خبراء الاقتصاد يرون أن الاقتصاد الألماني سيظل في حالة نمو على الرغم من استمرار تصاعد حدة النزاعات التجارية العالمية.





وأكد خبراء اقتصاد من بنوك ألمانية كبرى في استطلاع عن الاقتصاد وسوق العمل خاص بوكالة الأنباء الألمانية، أن حالة الانتعاش المستمرة منذ فترة طويلة في سوق العمل سوف تستمر بشكل معتدل هذا العام أيضا، وأوضحوا أنه سيكون هناك كثيرا من الوظائف الشاغرة، وأن الاحتياج لكوادر متخصصة سيكون كبيرا بصفة خاصة.



