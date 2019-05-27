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توقعات باستمرار نمو الاقتصاد الالمانى رغم الازمات العالمية

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:50 م
توقعات باستمرار نمو الاقتصاد الالمانى رغم الازمات العالمية
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كشف استطلاع ألماني حديث أن خبراء الاقتصاد يرون أن الاقتصاد الألماني سيظل في حالة نمو على الرغم من استمرار تصاعد حدة النزاعات التجارية العالمية.

وأكد خبراء اقتصاد من بنوك ألمانية كبرى في استطلاع عن الاقتصاد وسوق العمل خاص بوكالة الأنباء الألمانية، أن حالة الانتعاش المستمرة منذ فترة طويلة في سوق العمل سوف تستمر بشكل معتدل هذا العام أيضا، وأوضحوا أنه سيكون هناك كثيرا من الوظائف الشاغرة، وأن الاحتياج لكوادر متخصصة سيكون كبيرا بصفة خاصة.

ولكن الخلاف حول الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يتسبب في حالة من القلق لخبراء الاقتصاد، وحذروا من أن الرسوم الجمركية الأمريكية التي تم التهديد بها بشكل متكرر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على واردات من الاتحاد الأوروبي يمكن أن تعرقل الاقتصاد الألماني.
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