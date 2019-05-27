244.3 مليار دولار قيمة التجارة بين الصين والدول العربية خلال 2018

كشفت أرقام رسمية واردة من وزارة التجارة الصينية أن قيمة التجارة بين الصين والدول العربية، وصلت إلى 244.3 مليار دولار في عام 2018، بزيادة 28 في المائة على أساس سنوي.





بحسب "الألمانية"، بلغت قيمة واردات الصين من الدول العربية 139.4 مليار دولار، فيما وصلت قيمة صادراتها إلى الأخيرة 104.9 مليار دولار.





وخلال عام 2018، أقامت الشركات الصينية مشاريع جديدة بقيمة 35.6 مليار دولار، بزيادة 9 في المائة على أساس سنوي، وبلغت قيمة الأعمال 27.8 مليار دولار، ما حافظ على مستوى مماثل للعام الأسبق.





في الوقت نفسه، استثمرت الصين 1.2 مليار دولار في جميع القطاعات في الدول العربية.





في المقابل، أفادت بيانات رسمية أن قيمة التجارة بين الصين والدول الإفريقية بلغت 204.2 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 20 في المائة على أساس سنوي.





وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان أمس أن قيمة واردات الصين من الدول الإفريقية بلغت 99.3 مليار دولار، بزيادة 32 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغت قيمة صادراتها إلى إفريقيا 104.9 مليار دولار، بزيادة 11 في المائة على أساس سنوي.



