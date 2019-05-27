نصائح لتجنب رائحة الفم المزعجة في نهار رمضان

نصائح هامة لتجنب رائحة الفم المزعجة في نهار رمضان





تجنّبوا السكر

تُعتبر الأطعمة اللزجة والحلوة مثل الشوكولاتة والسكاكر والحلويات، ضارّة بشكل عام. ورغم أنّ الجميع لديه بكتيريا سيّئة تعيش في أفواهه، إنما عندما تواجه هذه البكتيريا السكريات، تُنتج الحمض الذي يزيل المعادن من مينا الأسنان. وفي حين أنّ لعابنا يمكنه عكس هذا الضرر من خلال عملية تسمى إعادة التمعدن، فإنَّ الصيام خلال شهر رمضان قد يؤدي بالفعل إلى تفاقم تسوّس الأسنان، لأننا لا ننتج كميات كافية من اللعاب.





نظفوا أسنانكم مرتين على الأقل في اليوم

يجوز تنظيف الأسنان بالفرشاة أثناء الصيام ما دمتم لا تبتلعون أيّ شيء. استخدموا معجون أسنان بالفلورايد، واحرصوا على تنظيف لسانكم للحدّ من نمو البكتيريا. احرصوا دائمًا على تنظيف أسنانكم لمدة دقيقتين على الأقل بعد السحور.





لا تنسوا استعمال الخيط

لا تنسوا أبدًا تنظيف الأسنان بالخيوط الطبية. فبدونها، لا يمكنكم إزالة الترسبات المتراكمة على الأسنان. استخدموا الخيوط الطبية بعد الإفطار والسحور، لتنظيف جميع المناطق بين الأسنان، والتي لا يمكن الوصول إليها بفرشاة الأسنان





شرب كمية وافرة من الماء

حافظوا على مستوى الترطيب في أجسامكم، بتناول الكثير من السوائل بعد الإفطار. فهذا سيساعدكم في الحفاظ على تدفق اللعاب الصحي أثناء الصيام. وأفضل الخيارات هي شرب الماء، والحساء، والعصائر المخففة. وتجنّبوا السوائل الغنية بالسكر.





التوقف عن التدخين

إذا كان هناك وقت مناسب للتخلص من عادة سيئة، فهو بالتأكيد خلال شهر رمضان. نعلم جميعًا التأثير السلبي للتدخين على أجسامنا، لكن دعونا لا ننسى تأثيره على أسناننا. إنّ النيكوتين والقطران لا يؤذيان أسنانكم فحسب، بل إنّ نقص الأكسجين في مجرى الدم، قد يؤدي إلى إصابة اللثة بأمراض خطيرة، بالإضافة إلى زيادة مستوى تسوس الأسنان لدى المدخنين.