‏انتشار واسع لمبعوثي الأزهر الشريف إلى دول العالم ولقاءات توعوية يومية

نفذ مبعوثو الأزهر الشريف، إلى دول العالم خلال شهر رمضان مجموعة من اللقاءات التوعوية والثقافية المتنوعة في العديد من المراكز والتجمعات الإسلامية بالخارج ضمن خطة الأزهر الشريف لنشر الوسطية والتسامح في العالم أجمع.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عيّاد إن اللقاءات التوعوية التي يعقدها مبعوثوا الأزهر في دول العالم خلال الشهر الكريم، تأتي تأكيدًا على حرص الأزهر الشريف على تفعيل دوره العالمي في إرساء وترسيخ دعائم السلام والتعايش المشترك بين الشعوب والمجتمعات المختلفة، خاصة في توقيت مهم يحتاج إلى مواجهة حاسمة للمفاهيم المغلوطة التي تروجها جماعات العنف والإرهاب تحت راية الدين وهو منها براء.



