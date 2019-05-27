تراجع المؤشر الرئيسي لأداء الاقتصاد الياباني خلال مارس الماضي

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الاثنين تراجع المؤشر الرئيسي لقياس أداء الاقتصاد الياباني خلال مارس الماضي، إلى أقل مستوى له منذ حوالي 3 سنوات.





وأظهرت البيانات النهائية الصادرة اليوم تراجع المؤشر الذي يقيس الأداء المستقبلي للاقتصاد إلى 95.9 نقطة خلال مارس الماضي، مقابل 97.1 نقطة في فبراير الماضي، وهو أقل مستوى للمؤشر منذ أبريل 2016 . كانت التقديرات الأولية تشير إلى تراجع المؤشر خلال مارس الماضي إلى 96.3 نقطة فقط.





في الوقت نفسه، تراجع مؤشر التزامن الاقتصادي الذي يقيس النشاط الاقتصادي الراهن إلى 99.4 نقطة خلال مارس الماضي مقابل 100.5 نقطة خلال الشهر السابق، وهو أقل مستوى له منذ سبتمبر 2016 . كانت القراءة الأولية للمؤشر خلال مارس الماضي تشير إلى 99.6 نقطة.





وتراجع "مؤشر التأخر الاقتصادي" الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة إلى 104.3 نقطة خلال مارس الماضي مقابل 104.6 نقطة خلال الشهر السابق.



