أجهزة الأمن تسقط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة

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تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديريتي أمن القليوبية والإسكندرية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من ضبط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة متخدين من مناطق سكنهم مسراحًا لمزاولته أنشطتهم غير المشروعة.



وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام شخصين (سبق إتهامهما فى قضيتى ضرب)؛ بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما ( 4 فرد محلى و13 طلقة من ذات العيار- كمية من مخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام - 900 جرام من مخدر الأفيون).



بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفى سياق آخر تمكن قطاع الامن العام، من ضبط ( عاطلان - مُقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وحيازتهما لأسلحة نارية للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهما ( فرد خرطوش وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار، 120 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، عدد 2هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع.



وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية حيازة عنصر إجرامي ( مسجل شقى خطر – 42 سنة مقيم بدائرة المركز ) لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه وبحوزته ( 2 ) بندقية خرطوش، ( 2 ) فرد خرطوش،طبنجة، ( 7 ) خزينة أسلحة نارية، ( 905 ) طلقة مختلفة الأعيرة، مبلغ مالى قدره ( 1500 جنيه ).



وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.