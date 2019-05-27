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"الأمن العام" يضبط 189 قضية مخدرات و176 قطعة سلاح

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:41 م
الأمن العام يضبط 189 قضية مخدرات و176 قطعة سلاح
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 176 قطعة سلاح ناري، 189 قضية مخدرات، 222 دراجة نارية مخالفة، 22595 مخالفة مرورية، 682 مخالفة مرافق، 30 قضية مصنفات وتنفيذ 56725 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يشار إلى أنه يشارك فى الحملات الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالاشتراك مع قطاعى الامن المركزى والامن العام.
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