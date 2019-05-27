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تحرير 19 ألف مخالفة تجاوز سرعة أعلى الطرق.. وضبط 31 سائقا مخمورا

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:40 م
تحرير 19 ألف مخالفة تجاوز سرعة أعلى الطرق.. وضبط 31 سائقا مخمورا
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية باشراف اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (4297) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1901) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وكما وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط (31) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةز

ويأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الإنضباط المرورى، ومواجهة حوادث المرور
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