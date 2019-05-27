ما لا تعرفه عن استاد باكو الأوليمبي.. معقل نهائي اليوروباليج

يستضيف استاد باكو الأوليمبي في أذربيجان في التاسع والعشرين من الشهر الجاري نهائي الدوري الأوروبي في نسخته الثمانية والأربعين بين آرسنال وتشيلسي.





تعد باكو عاصمة أذربيجان وأكبر المدن الساحلية على بحر قزوين وسيستضيف الاستاد الأوليمبي فيها منافسات أمم أوروبا (يورو) 2020.





ويستعرض الفجر الرياضي بعض المعلومات عن استاد باكو الأوليمبي حاضن نهائي اليوروباليج ..





- تم البدء في إنشاء الاستاد في 6 يونيو 2011 وتم افتتاحه في 6 مارس 2015.





- الاستاد ذو سقف قابل للطي.





- سعة الاستاد تبلغ 69,870 متفرج وهو أكبر استاد في البلاد.





- منتخب أذربيجان هو المستأجر الرئيسي للاستاد وسينتقل من مقره الحالي ملعب توفيق بهراموف عند اكتماله.