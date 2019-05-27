رمضانيات_كروية (21).. شهر الصيام "وش السعد" على الزمالك وآخر هداياه الكونفيدرالية

يقدم "الفجر الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "رمضانيات كروية" يستعرض خلالها أبرز الأحداث والأرقام والإحصائيات والمفارقات الكروية، وكذلك ذكريات كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل، وذلك طوال شهر رمضان المبارك.









ونتناول في الحلقة الحادية والعشرون من سلسلة "رمضانيات كروية" أبرز البطولات والانتصارات التي حققها فريق الزمالك خلال شهر رمضان وكانت سببًا في إسعاد جماهيره وأخرها تتويجه بكأس الكونفيدرالية أمس على حساب فريق نهضة بركان المغربي.









1- كأس الكؤوس الإفريقية عام 2000









في عام 2000 نجح فريق الزمالك في الفوز بكأس الكؤوس الإفريقية على حساب فريق كانون ياوندي الكاميروني، حيث فاز الفارس الأبيض في لقاء الذهاب بالقاهرة 4-1 والذي أقيم يوم 26 نوفمبر 2000، وخسر الزمالك بهدفين دون رد في لقاء الإياب بالكاميرون والذي أقيم يوم 13 رمضان الموافق 10 ديسمبر من نفس العام.









2- نصف نهائي دوري الأبطال 2002









فى يوم 10 رمضان من عام 2002 التقى الزمالك مع مازيمبى الكونغولى، في إياب الدور قبل النهائى من دورى أبطال أفريقيا، وفاز الزمالك 2-0، وتأهل للمباراة النهائية خاصة وأن لقاء الذهاب بين الفريقين كان قد انتهي بالتعادل 1-1.









3- تعادل بطعم الانتصار مع الرجاء المغربي









تقابل الزمالك مع الرجاء المغربي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2002، وأقيم لقاء الذهاب بالمغرب يوم 30 نوفمبر الموافق 25 رمضان، واستطاع الفارس الأبيض خطف التعادل السلبي من بطل المغرب، ونجح الأبيض في الفوز في مباراة الإياب بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم يوم 13 ديسمبر الموافق 8 شوال.









4- كأس مصر 2014









قاد أحمد حسام ميدو الزمالك للتتويج ببطولة كأس مصر على حساب فريق سموحة بعدما تغلب عليه بنتيجة 1-0 في نهائي البطولة الذي اقيم يوم 19 يوليو 2014، الموافق 22 رمضان.









5- كأس الكونفيدرالية 2019









توج فريق الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية في تاريخه بعدما تغلب على فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد 26 مايو الموافق 21 رمضان، وكان الزمالك خسر ذهابًا 1-0 وفاز بنفس النتيجة في مباراة الإياب، ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح التي ابتسمت للأبيض.











