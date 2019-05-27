"أوقاف قنا" تعلن موعد امتحانات خطباء المكافأة.. تعرف على مقر اللجان
الإثنين 27/مايو/2019 - 03:34 م
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أعلنت مديرية أوقاف قنا، بإشراف الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة أوقاف قنا، موعد امتحانات خطباء المكافأة.
وأوضح أن اللجان الامتحانية ستكون بمقر المعهد الابتدائي الأزهري بالشؤون، والمركز الثقافي بمسجد ناصر، يومي 11 و12 يونيو المقبل، وفق الجدول.
وأوضح أن اللجان الامتحانية ستكون بمقر المعهد الابتدائي الأزهري بالشؤون، والمركز الثقافي بمسجد ناصر، يومي 11 و12 يونيو المقبل، وفق الجدول.
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