خبير شأن إيراني: تصريحات "ترامب" تعكس عزم أمريكا إجبار طهران على التفاوض

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قال نبيل العتوم، خبير في الشأن الإيراني، إن الولايات المتحدة الامريكية تريد فتح حوار مباشر مع إيران، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرسل الرقم المباشر له عبر "تويتر" في رسالة واضحة للجانب الإيراني أن الولايات المتحدة تريد حوار مباشر ليس عبر وسطاء.



وأضاف "العتوم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن أهمية تصريحات "ترامب" اليوم أنها تعكس عزم الولايات المتحدة الأمريكية إجبار إيران على الجلوس على طاولة المفاوضات.



وتابع، أن إيران ليس أمامها خيار سوى الجلوس على طاولة المفاوضات وإلا ستكون مقبلة على تفكك مثل جمهوريات الاتحاد السوفيتي.



هذا واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران لديها الفرصة لتكون "دولة عظيمة" في ظل القيادة السياسية الحالية، نافيًا سعيه إلى الإطاحة بالنظام الحاكم في إيران.



وقال "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو: "أعتقد أن إيران لديها الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة الحالية نفسها، نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد توضيح ذلك، نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي".



وتناولت المباحثات بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، التطورات الأخيرة في الملف الإيراني.



وكان ترامب أعلن أن رئيس الوزراء الياباني عرض التوسط في الأزمة خاصة وأن اليابان تربطها علاقات جيدة بإيران، وأضاف ترامب: "أعتقد أن الإيرانيين يريدون الحديث، وكذلك نحن، وسنرى ما سيحدث"، وتابع بالقول: "بالتأكيد لا أحد يرغب في أن تحدث أشياء سيئة، خاصة أنا".



جاء ذلك في ظل تصاعد التوتر مؤخرا بين الولايات المتحدة وإيران، إذ وافق ترامب الأسبوع الماضي على إرسال تعزيزات عسكرية للخليج من أجل "ردع إيران"، وتشمل التعزيزات بطاريات صواريخ باتريوت وطائرات استطلاع و1500 جندي، وجاء ذلك بعد إرسال الولايات المتحدة حاملة الطائرات "أبرهام لينكولن" وقاذفات B-52.

