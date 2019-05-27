محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82%.. وحصول 99 طالبا على الدرجات النهائية





وكما هنئ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأوائل وأثني المحافظ علي نجاحهم وأن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذي به.



واعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 97.8 %، أما الإعدادية المهنية فبلغت نسبة النجاح فيها 75% كما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية للصم وضعاف السمع 97.6 %، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 72.8 حيث نجح 26 طالب.



وجاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية في المرتبة الأولى حيث بلغت نسبة النجاح بها 98.26% يليها إدارة غرب القاهرة 96.17 التعليمية في المركز الثاني يليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة 96.10% كما حصل 99 طالب وطالبة علي الدرجات النهائية.



وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بأنه يمكن للطلاب الحصول علي درجاتهم فور اعلانها في المدارس قريبا أو من خلال الانترنت عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس والحصول علي بيان درجات أو الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.



اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة نهاية العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019 بنسبة نجاح بلغت 82 % حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام (153126) طالب وطالبة نجح منهم (149932).