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هشام ماجد مفاجأة دنيا سمير غانم لجمهورها في الحدوتة الثالثة من مسلسلها

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:27 م
هشام ماجد مفاجأة دنيا سمير غانم لجمهورها في الحدوتة الثالثة من مسلسلها
هشام ماجد
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أحمد رمضان متولي
 
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فاجئت النجمة دنيا سمير غانم، جمهورها بنشر صورة الفنان هشام ماجد، بطلا للحدوتة الثالثة من مسلسلها "بدل الحدوتة ٣" والذي شهد خلال الحلقات السابقة من الحلقات عدد من الأبطال وضيوف الشرف من النجوم مثل النجم الكبير سمير غانم، والنجم أحمد رزق، وتامر هجرس، وأحمد فلوكس، وهنا شيحه، وفتحي عبدالوهاب، وسامو زين، والمطرب هشام جمال.

 

وقد نالت الحلقات السابقة إشادة العديد من النقاد والجمهور، ونالت أغنيات دنيا خلال المسلسل عدد مشاهدات تجاوزت عشرين مليون مشاهدة.

 

جدير بالذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة ٣" من إنتاج سينرجي وروزناما، ويعد أول مسلسل يعرض ثلاث حواديت مختلفة كل حدوته ١٠ حلقات منفصلة.

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