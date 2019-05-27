ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ميليشيات الحوثي تنقل دروسها الطائفية للسجون في صنعاء

الإثنين 27/مايو/2019 - 03:30 م
ميليشيات الحوثي تنقل دروسها الطائفية للسجون في صنعاء
ميليشيات الحوثي
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أكدت مصادر أمنية يمنية أن قيادة ميليشيات الحوثي، في مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة، أقامت أمسية رمضانية طائفية في السجن المركزي "الإصلاحية المركزية" بالأمانة، تحت مسمى "ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب".

 

وأضافت المصادر أن الأمسية التي نظمتها الميليشيات، تمت بإشراف وحضور مباشر من قبل المدعو يحيى الحوثي، المعين من قبل الميليشيات وكيلاً مساعداً لقطاع الإرشاد بوزارة الأوقاف الخاضعة لسيطرتها وعدد من الخطباء الموالين لها، والمدعوين عبدالرحمن الموشكي مدير الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف، ومحمد الغليسي نائب مدير مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة، وعدد من القيادات الأمنية بالسجن المركزي.

 

Advertisements
المزيد عن: ميليشيات الحوثي اليمن السجون الدروس الطائفية الحوثيين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الجونة
x
22:00
الاسماعيلي
انبي
x
22:00
الجونة
المقاصة
x
22:00
طلائع الجيش
الداخلية
x
22:00
المصري