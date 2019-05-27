ميليشيات الحوثي تنقل دروسها الطائفية للسجون في صنعاء

أكدت مصادر أمنية يمنية أن قيادة ميليشيات الحوثي، في مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة، أقامت أمسية رمضانية طائفية في السجن المركزي "الإصلاحية المركزية" بالأمانة، تحت مسمى "ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب".

وأضافت المصادر أن الأمسية التي نظمتها الميليشيات، تمت بإشراف وحضور مباشر من قبل المدعو يحيى الحوثي، المعين من قبل الميليشيات وكيلاً مساعداً لقطاع الإرشاد بوزارة الأوقاف الخاضعة لسيطرتها وعدد من الخطباء الموالين لها، والمدعوين عبدالرحمن الموشكي مدير الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف، ومحمد الغليسي نائب مدير مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة، وعدد من القيادات الأمنية بالسجن المركزي.