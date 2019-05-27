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إغلاق 14 منشأة غير مرخصة في حملات تموينية بالجيزة

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:36 م
إغلاق 14 منشأة غير مرخصة في حملات تموينية بالجيزة
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (105) قضية تموينية تنوعت مابين ضبط 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 25 عدم الإعلان عن أسعار، 14 إدارة منشأة بدون ترخيص، 12بيع بازيد من السعر الرسمي، 19 عدم الإعلان عن الأسعار، 12 إنتاج خبز ناقص الوزن، 10 عدم وجود سجل تفتيش.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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