وبدأت حرب أفلام العيد.. عمرو سعد يُشعل المنافسة بـ "فرعون" وكرارة مع "كازبلانكا"

أيام قليلة وتنتقل المنافسة من شاشة التلفزيون الى شاشات السينما ودور العرض، بموسم عيد الفطر المبارك، ويعد من أهم مواسم السنة هذا العام نظرا لتواجد أفلام ذات تكلفة عالية مثل "حملة فرعون" للنجم عمرو سعد، و"كازبلانكا" للنجم أمير كرارة، و"الممر" للنجم أحمد عز، وكل منهم يحمل عناصر النجاح والتشويق.

وبدأت حرب الأفلام مع طرح المنتج محمد السبكى، برومو فيلمه "حملة فرعون" والذى احتوى على عدد كبير من مشاهد الأكشن تم تنفيذها بشكل احترافى، وأشعل عمرو سعد ومايك تايسون المنافسة بظهورهما فى البرومو بشكل تشويقى ومثير، كما طرح المنتج تامر مرسى برومو فيلمه "كازبلانكا" وحمل العديد أيضا من مشاهد المطاردة والأكشن.

ويدخل فى المنافسة النجم أحمد عز بفيلم "الممر" الذى يحمل توقيع المخرج شريف عرفة، وهو من الأفلام المهمة فى الموسم، ويظهر عز خلال الفيلم فى شخصية القائد نور ويتعرض العمل للفترة ما قبل النكسة والأحداث التي سبقتها مروراً بالحالة النفسية التي مرت بها مصر على كافة الأصعدة.

ومن الأفلام الكوميدية التى تنافس فى الموسم فيلم "محمد حسين" للنجم الكوميدى محمد سعد، و تدور أحداثه حول سائق يدعى "محمد حسين" يعمل في أحد الفنادق الكبيرة ويتورط مع رجال المافيا وتحدث مطاردات بينهما، ويتهم في قتل رسام كبير يعيش في فرنسا وهو النجم سمير صبري، ولديه العديد من المعارض الفنية.