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برشلونة يحتفل بعيد ميلاد بطل الكأس

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:30 م
برشلونة يحتفل بعيد ميلاد بطل الكأس
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يحتفل جيسون موريلو لاعب فالنسيا المعار إلى برشلونة لنهاية الموسم بعيد ميلاده السابع والعشرين اليوم الاثنين. 

اللاعب الكولومبي ، الذي فاز يوم السبت بكأس ملك اسبانيا مع فالنسيا تلقى التهنئة من برشلونة على الرغم من خسارة الاخير للقب على يد الخفافيش.

ولعب موريلو نهائي الكأس مع فالنسيا أمام برشلونة، موريلو ، الذي انتهى من انتقاله لبرشلونة ، سيركز الآن مع المنتخب الكولومبي على الاستعداد لكأس كوبا أمريكا التي ستلعب في البرازيل في الفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو.

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