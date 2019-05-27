سعد الصغير يشعل إحدى الخيم الرمضانية بالتجمع الخامس بأغانيه (صور)

أحيا المطرب الشعبي سعد الصغير، حفلا غنائيا بأحد الفنادق الكبرى في منطقة التجمع الخامس.

وأشعل سعد الصغير الأجواء بعدد من أغانيه ومنها "العنب العنب" و"الليلة ولعة" "النهاردة فرحي ياجدعان" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصفيق طول حفل، الخيمة لصاحبتها نرمين سيف الدين وأشرف على تنظيم الحفل أشرف سويلم و دانا أبو زيد.

وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية في جو رمضاني وحالة من البهجة سادت أجواء المكان.