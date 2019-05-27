ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سعد الصغير يشعل إحدى الخيم الرمضانية بالتجمع الخامس بأغانيه (صور)

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:30 م
سعد الصغير يشعل إحدى الخيم الرمضانية بالتجمع الخامس بأغانيه (صور)
سعد الصغير
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

أحيا المطرب الشعبي سعد الصغير، حفلا غنائيا بأحد الفنادق الكبرى في منطقة التجمع الخامس.

 

وأشعل سعد الصغير الأجواء بعدد من أغانيه ومنها "العنب العنب" و"الليلة ولعة" "النهاردة فرحي ياجدعان" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصفيق طول حفل، الخيمة لصاحبتها نرمين سيف الدين وأشرف على تنظيم الحفل أشرف سويلم و دانا أبو زيد.

 

وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية في جو رمضاني وحالة من البهجة سادت أجواء المكان.

سعد الصغير يشعل إحدى الخيم الرمضانية بالتجمع الخامس بأغانيه (صور)
سعد الصغير يشعل إحدى الخيم الرمضانية بالتجمع الخامس بأغانيه (صور)
سعد الصغير يشعل إحدى الخيم الرمضانية بالتجمع الخامس بأغانيه (صور)
سعد الصغير يشعل إحدى الخيم الرمضانية بالتجمع الخامس بأغانيه (صور)
سعد الصغير يشعل إحدى الخيم الرمضانية بالتجمع الخامس بأغانيه (صور)
سعد الصغير يشعل إحدى الخيم الرمضانية بالتجمع الخامس بأغانيه (صور)
سعد الصغير يشعل إحدى الخيم الرمضانية بالتجمع الخامس بأغانيه (صور)
سعد الصغير يشعل إحدى الخيم الرمضانية بالتجمع الخامس بأغانيه (صور)
سعد الصغير يشعل إحدى الخيم الرمضانية بالتجمع الخامس بأغانيه (صور)
سعد الصغير يشعل إحدى الخيم الرمضانية بالتجمع الخامس بأغانيه (صور)
سعد الصغير يشعل إحدى الخيم الرمضانية بالتجمع الخامس بأغانيه (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الجونة
x
22:00
الاسماعيلي
انبي
x
22:00
الجونة
المقاصة
x
22:00
طلائع الجيش
الداخلية
x
22:00
المصري