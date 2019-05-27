ملياردير عربي يشتري نادي نيوكاسل.. من هو؟

ذكرت صحيفة "صن" في وقت متأخر يوم الأحد، أن مايك آشلي، تَوَصّل لاتفاق لبيع نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مقابل 350 مليون جنيه إسترليني (445.24 مليون دولار).





الشيخ خالد بن زايد آل نهيان





وقالت وكالة "رويترز": إنه وفقًا لتقرير الصحيفة البريطانية؛ فإن الملياردير الإماراتي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان هو الذي اشترى النادي الإنجليزي، وتم توقيع العقود بين آشلي والشيخ خالد، وأرسلت إلى رابطة الدوري الممتاز.





وحاول "آشلي" في الماضي بيع النادي الذي اشترى فيه حصة مسيطرة عام 2007.





وقال آشلي، الذي يمتلك شركة سبورتس ديركت البريطانية لبيع الملابس الرياضية بالتجزئة، في أكتوبر الماضي: إنه لم يتلقَّ أي عروض مقبولة لشراء نيوكاسل بعد عام من وضع النادي للبيع رسميًّا؛ لكنه أبلغ "سكاي نيوز" في ديسمبر، بأنه حقق تقدمًا جيدًا في محادثات حول صفقة لبيع النادي.





حاول شراء ليفربول





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" سابقًا، أن الشيخ خالد، وهو ابن عم الملياردير الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك مانشستر سيتي، فَشِل في مساعيه لشراء نادي ليفربول مقابل ملياريْ جنيه إسترليني العام الماضي.





والشيخ خالد هو مؤسس مجموعة بن زايد، وهي مجموعة رائدة في العديد من المجالات في الأسواق المحلية والدولية.





ولم يرد "نيوكاسل يونايتد" ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ومجموعة بن زايد، بعدُ على طلبات من "رويترز" للتعقيب على التقرير.