هيئة الطيران المدني: مستوى الانضباط لرحلات الطيران الجوية بالأجواء السعودية مرتفع

قالت هيئة الطيران المدني، إن مستوى الانضباط لرحلات الطيران الجوية بالأجواء السعودية مرتفع، حيث إن المخالفات المرصودة على شركات الطيران العاملة في الأجواء السعودية عبارة عن مخالفات فردية لا أكثر، حيث لا تكاد توجد أي مخالفات مرصودة.





وأوضحت هيئة الطيران أن تصاريح العبور بأقسامها الأربعة (التجاري والخاص والعسكري والدبلوماسي)، يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية. وحذرت الهيئة، شركات الطيران من رفض نقل الأمتعة الموزونة للمسافرين السعوديين وحاملي الإقامة النظامية على الرحلات المتجه للمملكة من كندا، أو فرض شروط إضافية، إذ إن مطارات المملكة تستقبل جميع الأمتعة ولن يتم إعادة أي منها في حال وصولها.





وأكدت الهيئة وجود 27 مطارا في السعودية، ما بين ستة مطارات دولية، وثمانية مطارات إقليمية، و13 مطارا محليا، جميعها ملزمة بالأنظمة والتشريعات الخاصة بالهيئة.





وتقوم هيئة الطيران المدني، بعمل مبادرات ودراسات من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات، والمساهمة في رفع المستوى المطلوب، عبر تطبيق الخطط التنفيذية لقطاعات الهيئة بما يتوافق مع الأهداف المحددة.





وأوضحت الهيئة أنها تكفل حقوق الركاب على شركات الطيران العاملة في السعودية، عبر الحقوق المنصوصة بموقع الهيئة، حيث إنه في حال تأخر شركات الطيران عن الرد على شكاوى الركاب لأكثر من 15 يوما من تاريخ إخطاره بها من قبل الهيئة تعد الشكوى صحيحة.