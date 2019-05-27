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آبى: اليابان عازمة على إظهار قوة التحالف مع أمريكا

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:24 م
آبى: اليابان عازمة على إظهار قوة التحالف مع أمريكا
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خاطر عبادة
 
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صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم، بأنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القضايا الاقتصادية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة واليابان فى قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل.

وفي حديثه قبل المحادثات، أضاف آبي أنه عازم على إظهار قوة تحالف الدولتين.

وفي وقت سابق، التقى ترامب مع الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو في حفل احتفالي في زيارة رسمية طغت عليها التوترات التجارية بين الحلفاء.

ووفقاً لوكالة رويترز، هدد ترامب باستهداف شركات صناعة السيارات اليابانية ذات التعريفات الجمركية المرتفعة كجزء من محاولة لتقليص الفوائض التجارية مع الدول الأخرى التي يرى أنها علامة على إساءة معاملة الولايات المتحدة.
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