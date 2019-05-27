وكيل محافظ مؤسسة النقد يدشن ورشة ساما للمالية الإسلامية في نسختها الثانية

دشن تركي المطيري وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للأبحاث والشؤون الدولية في الرياض ورشة ساما للمالية الإسلامية في نسختها الثانية بعنوان "دور صناعة المالية الإسلامية في تحقيق التطلعات الوطنية".





وهدفت الورشة، التي شهدت ما يزيد على ثلاثين مشاركا من خبراء ومهتمين في قطاع المالية الإسلامية ومشاركة بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة، إلى مناقشة التطلعات الوطنية في ظل صناعة المالية الإسلامية.





وتأتي هذه الورشة امتدادا لسابقتها، حيث تستكمل دراسة الدور الجوهري لصناعة المالية الإسلامية في تحفيز الاقتصاد وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد قيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد الوطني.





وقد اشتملت الورشة على أربعة محاور رئيسة تمت مناقشتها في أربع جلسات متتالية، حيث تم خلال الجلسة الأولى عرض "دور مؤسسة النقد العربي السعودي في صناعة المالية الإسلامية" قدمها أحمد عسيري من شعبة المالية الإسلامية بمؤسسة النقد، وتطرقت إلى حجم نمو وتطور صناعة المالية الإسلامية في المملكة، وما الذي يجعل من صناعة المالية الإسلامية ذات أهمية للمملكة، إلى جانب الدور التحفيزي للمؤسسة وبعض المبادرات لتعزيز الصناعة.





فيما تضمنت الجلسة الثانية "دور الاقتصاد الإسلامي في رفع كفاءة الاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية المستدامة " قدمها الدكتور رجا المرزوقي أستاذ الاقتصاد المشارك بمعهد الدراسات الدبلوماسية، وتناولت المزايا التنافسية للاقتصاد الإسلامي، ودور صناعة المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة وفق البرامج الحكومية لـ"رؤية 2030".





في حين ناقشت الجلسة الثالثة "دور المنتجات المالية الإسلامية في تحفيز القطاع الخاص" وتحدث فيها المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالإنابة التابع للبنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي السويلم، وجرى خلالها استعراض القيمة المضافة للمالية الإسلامية ومدى ملاءمة منتجاتها للحاجات التمويلية للقطاعات الحيوية للمملكة، والتركيز على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يحقق الاحتياجات التنموية للمملكة.





بينما تناولت الجلسة الرابعة "دور المؤسسات البحثية والتعليمية في رفع التوعية حول المنتجات المالية الإسلامية" قدمها الدكتور عدنان الخياري، وتم خلالها إلقاء نظرة عامة لتقييم التوعية والمعرفة بالمالية الإسلامية داخل المملكة، إضافة إلى أهمية التوعية المالية بشكل عام وذلك من خلال برامج لمحو الأمية المالية وتعزيز الثقافة المالية، كما جرى الحديث خلال هذه الجلسة عن الدور المساند للمؤسسات البحثية والتعليمية لرفع التوعية وبناء القدرات في المالية الإسلامية.



