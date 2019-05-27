محمد ضياء يفتح النار على "الموسيقيين" بسبب شكوى الشئون القانونية

تقدم الموسيقار محمد ضياء، بشكوى لنقابة الموسيقيين ضد إحدى المطربات (ح.ع.) المتعاقدة معه كمنتج موسيقي بعد عدم وفائها بشروط العقد المبرم بينهم منذ أربع سنوات.

وقد عقدت الشئون القانونية ممثلة في المستشار سعد المتولي جلسة لبحث الشكوى ومدى صحتها منذ 10 أيام وحتى الآن لم يحدث أي شيء تجاه المطربة.

وقد أعرب الموسيقار محمد ضياء عن استيائه الشديد من تراخي الشئون القانونية للنقابة في التحقيق مع المطربة فيما يخص العقد المبرم والذي ينص على توليه كل ما يتعلق بالإنتاج الفني والألبومات الغنائية للمطربة علي ان يقوم بالدعاية والتسويق والإنتاج والألحان والتوزيع لها.

وأضاف ضياء: قمت بالفعل بتسجيل وإنتاج عدة اغاني لها من ألحاني وتوزيعي وهم: صعب يرجع - حبيت بغباء - روح- شهرين - انا بهمسك – عادي، وانفقت اكثر من ١٠٠ الف جنيه علي هذه الاغاني مقابل نسبة ٥٠% من العائد، إلا أن المشكو في حقها لم تفي بهذه الشروط واختفت ولم ترد علي تليفوناتي وعملت بلوك علي جميع ارقامي وعلى الفيس بوك ، حيث انها تمارس نشاطها في احياء الحفلات الخاصة او في دار الأوبرا المصرية، وحاولت الاتصال بها فلم استطيع.

وقد أبدى ضياء تعجبه من موقف بعض أعضاء مجلس ادارة النقابة من تمييع الشكوى وعدم دخولها حيز التنفيذ ، فأنا لا اعتقد انهم فعلوا ذلك بسبب انتماء المطربة لدار الاوبرا ورغبتهم مثلا في الحصول على اصوات مطربين وعازفين فرق الأوبرا في انتخابات النقابة المقبلة والمقرر لها صيف 2019؟!

وفي ختام حديثه توجه الموسيقار محمد ضياء برسالة مفادها: رغم كوني صديق شخصي للسيد نقيب الموسيقيين المطرب هاني شاكر الا اني سلكت الطريق القانوني للشكوى كعضو عامل ولم اتوجه له ، لذا ارجو من سيادتكم – مجلس ادارة النقابة- بحث الشكوى المقدمة وإلزام المطربة بتنفيذ بنود العقد ومطالبتها بكافة حقوقي المادية السابقة من حفلات وافراح ، والاغاني الخاصة بي المنتشرة علي السوشيال ميديا واليوتيوب.