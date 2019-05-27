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في فيديو نادر.. الشيخ الشعراوي يكشف موعد ليلة القدر

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:18 م
في فيديو نادر.. الشيخ الشعراوي يكشف موعد ليلة القدر
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كشف إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي في فيديو نادر له عن موعد ليلة القدر.

إذ حكى الشيخ الشعراوي، إنه خلال وجوده في المملكة العربية السعودية دار بينه وبين علماء مصريين وسعوديين نقاش حول موعد ليلة القدر، ولما طال النقاش دون الوصول إلى نتيجة محددة، قال أحد العلماء إنه جاء في كتاب القرطبي حديث عن رقم 7، حول توقيت ليلة القدر، وأن الفاروق عمر بن الخطاب سأل سيدنا ابن عباس عن موعد ليلة القدر فأجاب ابن عباس: "ظني أن ليلة القدر ليلة 27 من رمضان، وذلك لأن الله خلق السموات سبعًا وخلق الإنسان في 7 مراحل، وأنزل له مقومات الحياة في 7 دفعات، ويعتقد أنه بناء على الرقم 7 وقول الرسول التمسوها في العشر الأواخر تكون ليلة القدر في ليلة 27."

وأضاف إمام الدعاة، أنهم حينما اختلط عليهم الأمر، أشار عليهم الشيخ المصري محمد أبوعارف - وكان حاضرًا الجلسة - بصلاة ركعتين في الحرم النبوي الشريف، لعلهم يهتدون إلى موعد ليلة القدر.

وكشف الشعراوي أنه بعد انتهائهم من أداء الركعتين - وخلال نقاشهم في موعد ليلة القدر- إذ بشخص غريب وجدوه بينهم وتكلم قائلًا: ألم يقل الرسول "عليه الصلاة والسلام": "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، اتركوا العشرين يومًا واحسبوا بعدها".

واختتم إمام الدعاة: أنه مثلما ظهر ذلك الرجل الغريب فجأة اختفى فجأة، وأخذنا نعيد حساباتنا بعدما قاله لنا، وتوصلنا إلى أنها ليلة السابع والعشرين؛ وفقًا لحساب الرقم 7 بعد العشرين.

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