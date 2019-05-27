نجار يقتل زوجته في الشرقية بسب خلافات أسرية

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تخلص نجار مسلح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، من زوجته بقتلها خنقًا؛ وذلك لوجود خلافات أسرية بينهم، وتم التحفظ على الجثة والمتهم بمعرفة قوة أمنية، وإخطار النيابة برئاسة المستشار إسلام الحديدي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية لمباشرة التحقيقات.



وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على " ه.م.أ"21 عامًا ربة منزل، جثة هامدة وفي حالة تعفن، داخل منزلها بمنطقة "الحكماء" التابعة لمدينة الزقازيق.



وتبين من التحريات الأولية لضباط مباحث قسم ثان الزقازيق أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ويدعى "محمد.ن.ع" نجار مسلح؛ وذلك لوجود خلافاتأسرية بينهم، وأنه حاول الانتحار بعد قتلها، وجرى نقله لمستشفى الزقازيق الجامعي تحت حراسة مشددة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

