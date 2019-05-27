رسميا.. الجبلاية تتحدى وتؤجل مباراة الأهلي والمقاولون (مستند)
الإثنين 27/مايو/2019 - 02:11 م
محمد الصو
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أعلن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب التي كان مقرر لها غدًا في الدوري المصري لموعد يحدد فيما بعد.
وأرسل مجلس الجبلاية خطابًا إلى ناديي
الأهلي والمقاولون العرب يخطرهما فيه بتأجيل مباراة الغد لموعد لاحق.
كان نادي الأهلي قد تمسك بعدم لعب أي مباريات
قبل خوض الزمالك المنافس المباشر له كل مبارياته المؤجلة في الدوري المصري
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