ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اليوم.. "المارستان" باللقاء الثاني لشباب المخرجين بالأنفوشي

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:19 م
اليوم.. المارستان باللقاء الثاني لشباب المخرجين بالأنفوشي
المارستان
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

يعرض اليوم الاثنين 27 مايو في التاسعة والنصف مساءً، العرض المسرحي "المارستان" لفرقة بورسعيد، ضمن اللقاء الثاني لشباب المخرجين على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، يترأس المهرجان المخرج هشام عطوة نائب رئيس هيئة قصور الثقافة، وتنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

 

مسرحية "المارستان" عن رواية بنفس الإسم لمحمد الجيزاوي، إعداد وسينوغرافيا وإخراج محمد حمزة، مخرج منفذ سها عبد الرحيم، ديكور محمد الأسمر، ملابس شيرين الدقاق، إضاءة شادي عزت، كيروجراف عاليه شلبي، ماكياج أماني حافظ، إعداد موسيقي محمد حمزة، تنفيذ موسيقي بيتر سامي، تنفيذ ديكور  رفعت حجازي - ندى شرف - ميسون إبراهيم، أغنية هنا الباطن، تأليف وألحان إبراهيم هيكل، توزيع موسيقي وهندسة صوتية رفيق يوسف، غناء روضه العشري _ إبراهيم هيكل، الممثلون عمر الحلوجي "الدكتور ناصف"، سامح بدرة "رسول"، محمد رزق " الطبيب الشاب "، إبراهيم هيكل " ديميان"، عاليه شلبي " زوجة رسول "، مينا سمير " لبيب"، نور الحديدي " ماري"، منه البسيوني " سماع"، رضوى ايهاب " القادمة"، محمد جابر " القادم "، أحمد رجب " الصرماتي "، إسلام الجيلاني " الشيخ "، أحمد جمال " اليساري"، سارة فؤاد " ام سماع "، إبراهيم أبو سليمة " والد سماع "، محمد صبري " المستأجر "، محمد أبو جمعة " الممرض "، روان البدري " مريضة 1"، منه العجمي " مريضة 2"، عبده نوفل " فويس اوفر-النور "،  الراقصون كريم مصطفى، أحمد رامي، حسن ذكورا، كريم غنيم.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الجونة
x
22:00
الاسماعيلي
انبي
x
22:00
الجونة
المقاصة
x
22:00
طلائع الجيش
الداخلية
x
22:00
المصري