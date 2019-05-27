منة شلبي على "إينرجي": محمود عبدالعزيز ورضوان الكاشف هما "ضيفا الشرف" في حياتي

قالت الفنانة منة شلبي، إن حياة أي شخص يمكن أن تتحول لعمل درامي لأن رحلة الإنسان في الحياة من بدايتها حتى النهاية، هي فيلم طويل.

وأضافت منة، خلال حوارها ببرنامج "دراما شخصية" الذي تعده وتنفذه إيناس سلامة الشواف، ويذاع على راديو "إينرجي" يوميا من الأحد للخميس في التاسعة مساءً، أن حياتها إذا تحولت إلى مسلسل يكون تصنيفه تشويق "لأن الحياة بتفاجئنا ومش بنبقى عارفين إيه هيحصل بكره حتى لو عندنا خطط".

وتابعت، خلال حلقة البرنامج الذي يحاور الضيوف باعتبار حياتهم هي درامتهم الخاصة، فيسألهم عن أدوار البطولة وتطورات شخصياتهم، أنها تحب أن تلعب دور ضيف الشر في حياة الناس بشرط أن يكون الدور مؤثرا، لافتة إلى أن أبطال حياتها الذين تتمنى استمرارهم للنهاية، هم والدتها وأصدقائها المقربين.

وأكدت أن هناك ضيفي شرف أثروا في حياتهم بشكل كبير، أحدهما المخرج الراحل رضوان الكاشف الذي اكتشفها في فيلم "الساحر"، والآخر هو الفنان محمود عبدالعزيز الذي لعب دور الأب الروحي وقدمها للسينما، مشددة على أن أغلب "ماستر سينز" حياتها لها علاقة بعملها، مثل أفلام "الساحر" و"إنت عمري" و"عن العشق والهوى" و"بنات وسط البلد" و"نوارة" و"تراب الماس" و"حارة اليهود" و"واحة الغروب".

وقالت إنها لا ترغب في حذف أي مشاهد من حياتها في المونتاج "لأني اتعلمت من كل الحاجات اللي عديت بيها"، مضيفة أنها تنافس نفسها دائما وتريد التطور للأحسن.