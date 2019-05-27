قيادات المنوفية يتفقدون طريق شبين الكوم- طملاي "صور"

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تفقد عدد من قيادات محافظة المنوفية، اليوم الإثنين، طريق (شبين الكوم- طملاي) المزدوج منطقة كوبري النعناعية، لمتابعة سير العمل والوقوف على المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، وذلك بحضور الدكتور رضا النحراوي رئيس مجلس أمناء مدينة السادات، ومجدي أبو السعد رئيس مركز ومدينة السادات، والمستشار الهندسي للمحافظة.



وجاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمدينة السادات، حيث حرصت القيادات على تفقد منطقة كوبري النعناعية على الطبيعة بطريق (شبين الكوم- طملاي) للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه التنفيذ.



كما وجهت قيادات المحافظة بضرورة التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ ذلك المشروع، وتلبية جميع متطلبات التنفيذ للانتهاء منه، مما يساهم بشكل كبير في توفير الوقت وتيسير الحركة المرورية.



وقد أكدت القيادات على أنها ستتابع سير أعمال الطريق أول بأول للانتهاء منه باعتباره طريقًا حيويًا لمدينة السادات ويعزز مكانة المنوفية على خريطة الاستثمار، كما تفقدوا مشروع الوصلة الحديدية التي تربط بين خط المناشي ومدينة السادات، وهو عبارة عن وصلة سكة حديد مفردة من كيلو متر (700+66) على خط إمبابة – ايتاى البارود القائم إلى داخل مدينة السادات بطول 36 كم تقريبًا، ووجهت القيادات بسرعة الانتهاء منه لما له من أهمية في خدمة أهالي مدينة السادات.



جدير بالذكر أن طريق (شبين الكوم- طملاي) المزدوج يعد محورًا رئيسيًا يربط مدينة شبين الكوم بطريق مدينة السادات عند قرية طملاي، ويرجع أهمية الطريق في تحقيق الربط المباشر بين طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي عند مدينة السادات.