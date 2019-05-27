"ذبح" و"تحرش" و"منشطات جنسية".. جرائم دموية هزت العاصمة خلال أسبوعين

شهر رمضان المبارك شهر كريم لما له من فضائل عظيمة وروحانيات، وقدسيته كافية لمنع ارتكاب الخطايا فيه، ولكن بالرغم من ذلك تنوعت الجرائم واختلاف أسبابها بين قتل واغتصاب وتحرش وسرقة، واستباح الكثيرون ارتكاب أبشع الجرائم في هذا الشهر الفضيل بلا رحمة، فخلال أقل من أسبوعين، رصدنا العديد من الجرائم والحوادث البشعة والتي كشفت أننا فقدنا تلك الروحانيات التي تزرع الخوف من إغضاب الله في شهر الخيرات.

بسبب الخلافات المادية.. شاب يقتل والده طعنا بحلوان

جريمة مروعة شهدتها مدينة حلوان بالقاهرة حيث أقدم شاب على قتل والده المسن بمساعده والدته بسبب خلافات ماليه بينهما فقررا الابن العاق التخلص من والده.

واعترف المتهم أمام النيابة، أنه قام بقتل والده المسن بسبب مروره بضائقه مالية لتجهيزات زواجه ولكن الأب لم يعطه المال فنشبت بينهما مشادة كلامية إلى أن تطورت إلى مشاجرة فذهب المتهم إلى المطبخ والإمساك بسكين وبمساعدة والدته الذي أكد أنها كانت على خلافات دائمة مع المجني عليه؛ قام الابن بطعن الأب عدة طعنات أودت بحياته على الفور.

عاطل يذبح مسنة لسرقتها بعين شمس

وفي منطقة عين شمس اقدم عاطل على جريمة بشعة حيث قام بذبح سيدة مسنه داخل منزلها سرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالى.

وكشفت تحريات المباحث أن المجني عليها كانت تعيش مع زوجها، ولا توجد أي خلافات شخصية بينهما وبين أحد من الجيران أو الأقارب خاصه وأن المجني عليها كانت تتمتع بحسن السيرة الطيبة والأخلاق الحميدة فكانت دائما تعطف على الفقراء وتلبي أي مساعدة لأحد طوال السنوات التي كانت تقطنها في محل إقامتها بالواقعة.

وقال الزوج في تحقيقات النيابة، إن زوجته كانت هادئة الطباع وليس لها أعداء، فى يوم الواقعه ذهب لاداء صلاه التراويح وتركها بالمنزل وعند الانتهاء ذهب اليها ليتفاجئا بها مذبوحه وغارقه بدمائها في الصاله، فانهار الزوج وحاول اسعاف زوجته الا انها فارقت الحياه، وكان لايوجد اى بعثره فى محتويات الشقه او كسر فى الباب.

قتلت زوجها بالمنشطات الجنسية

فى منطقه الضاهر تخلصت ربه منزل من زوجها بوضع منشطات جنسيه له فى العصير للتخلص منه بمساعده عشيقها حتى يخلو لهما الجو.، فأختمرت فى ذهنها فكره شيطانيه واقنعها عشيقها ان تضع له 12 قرص منشط فى وجبتى الافطار والسحور للتخلص منه وزين لهما الشيطان ان لايوجد شبه جنائيه وهروبهما من جريمتهما.

وكان قد تلقى قسم شرطة الظاهر بلاغًا من فتاة 16 عامًا تتهم والدتها بالارتباط بعلاقة غير شرعية مع شاب وأنهما وراء مقتل والدتها.

" تشعل النار في نفسها ".. أب يتحرش بابنته بالدرب الأحمر

وفي منطقه الدرب الأحمر تجرد أب من مشاعره الأبوة حينما أقدم على التحرش بابنته البالغه من العمر 13 عاما، مما دفعها إلى إشعال النار بنفسها للهروب منه.

وتلقى قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول فتاة مصابة بحروق، وبالانتقال والفحص تبين أن "مريم. ح"، 13 سنة، ومصابة بحروق بمنطقة الرقبة، وبسؤالها قالت إنها أقدمت على إشعال النار في نفسها بسكب "التنر" جراء تحرش والدها بها بأجزاء حساسه بجسدها، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

سايس يقتل ربة منزل لسرقتها

بمنطقه مدينه نصر اقدم سايس جراج على قتل ربه منزل بعده طعنات بالسكين لسرقتها.

وكشفت التحريات ان المتهم كان سايس جراج وكانت المجنى عليها دائمه التعامل معه والاحسان اليه، ويوم الواقعه طلبت منه ركن سيارتها والصعود اليها لاعطائه وجبه الغذاء وعقب فتحها الباب وتوجها، الى المطبخ انهال عليها بالسكين محدثا عدة طعنات متفرقه اودت بحياتها فى الحال، قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 34 عاما بداخل مسكنها، وبها جروح طعنية متفرقة بالجسم، والعثور على سكين بدورة المياه.

قتل مسن خنقا داخل منزله في 15 مايو

فى منطقه 15 مايو شهدت واقعه قتل مسن داخل منزله مخنوقا بحبل أثر اعتداء 3 عاطلين عليه لسرقته داخل المنزل.

وكشفت تحريات المباحث بورود بلاغا لقسم شرطه 15 مايو من الاهالى بوجود جثه رجل مسن داخل منزله، يبلغ من العمر 75 عاما مخنوق، داخل مسكنه بمنطقة 15 مايو، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمين الثلاثه وتبين انهم قاموا بقتله بهدف السرقه وسرقه مبلغ 5 الاف جنيه، تم ضبطه والقاء القبض عليهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة.

العثور على جثة طفل رضيع بالبساتين

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة طفل رضيع مقتولا وملقى به في أحد شوارع البساتين.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل رضيع مقتول وملقى بالشارع بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل رضيع يبلغ من العمر 5 أشهر وملقى بالشارع، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى بمعرفة النيابة العامة، حرر محضر بالواقعه وتولت النيابه التحقيق.

عاطلان يقتلان 3 أشخاص في المرج

فى منطقه المرج اقدم عاطلين بقتل 3 أشخاص فى مشاجرة سابقة بينهم، بسبب الخلاف على توزيع المواد المخدرة بالمرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا فى وقت سابق من الأهالي بنشوب مشاجرة بمنطقة الشافعى بالمرج القديمة ووجود 3 متوفين، على الفور توجهت قوه امنيه من قسم شرطة المرج إلى مكان الواقعة.

"خرج من دار الأيتام".. انتحار عامل شنقا

وفى منطقه 15 مايوم قام عامل بالانتحار شنقا.

وتلقت مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من أحد الأشخاص، مفاده العثور على جثة صديقه الذي يعمل معه، مشنوقا داخل مسكنهما للمروره بأزمه نفسيه عند خروجه من دار الايتام.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة المدعو م.ا 25 سنة، عامل في بنزينة، ومقيم بدائرة القسم، معلقا في حبل بسقف الغرفة، وتم نقل الجثة للمشرحة.

محام وأشقائه يقتلون صديقهم فى جلسة عتاب

وفي منطقه الاميريه قاما 5 أشخاص بحادثق قتل بشعه حيث اقدموا على قتل شخص فى جلسه عتاب بينهم.

كشفت التحريات عن وقوع مشاجرة بين خمسة أشخاص بينهم محامي نتج عنها وفاة أحدهم، فانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين كلٍ من: «أحمد.ع »، 34 عامًا، محام، واثنين من أشقائه، كطرف أول، وبين «وليد.ص»، القتيل، وصديقه، كطرف ثانِ، وذلك بسبب جلسة عتاب جمعتهما بسبب خلافات عائلية.