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بورصة السعودية تنفذ صفقتان علي "سابك "و"التعمير" بـ 17 مليون جنيه

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:11 م
بورصة السعودية تنفذ صفقتان علي سابك والتعمير بـ 17 مليون جنيه
موقع تداول
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نيفين سمير
 
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 شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الاثنين تنفيذ صفقتين خاصتين، بقيمة إجمالية بلغت نحو 17 مليون ريال، من خلال 127 ألف سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول" تم تنفيذ الصفقة الأولى على سهم "سابك" بقيمة 13.59 مليون ريال، بسعر 107 ريال.

وكانت الصفقة الثانية لسهم لسهم "التعمير"، وبلغت قيمتها 3.4 مليون ريال، وتم التنفيذ عند سعر 13.70 ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة
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