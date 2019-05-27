ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الكويت تعتقل مرشحاً برلمانياً سابقاً لإساءته للسعودية على وسائل التواصل

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:07 م
الكويت تعتقل مرشحاً برلمانياً سابقاً لإساءته للسعودية على وسائل التواصل
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
اعتقلت السلطات الكويتية المرشح البرلماني السابق محمد خالد الهاجري؛ لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه (3 سنوات) بعد إساءته للسعودية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت تقارير كويتية أن "الهاجري" سبق وأن تم إيقافه؛ بسبب تغريدات مسيئة أطلقها تجاه مسؤولين سعوديين وكذلك ضد دول عربية.

وأشار ناشطون سعوديون وكويتيون تعليقاً على إيقاف "الهاجري" إلى أن ظاهرة الإساءة لدول خليجية وعربية شقيقة يشنها بعض المغردين ممن لهم علاقات بمسؤولين في قطر.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الجونة
x
22:00
الاسماعيلي
انبي
x
22:00
الجونة
المقاصة
x
22:00
طلائع الجيش
الداخلية
x
22:00
المصري