ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بوفون يحسم مستقبله مع سان جيرمان

الإثنين 27/مايو/2019 - 02:06 م
بوفون يحسم مستقبله مع سان جيرمان
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
استقر الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، على حسم مصيره  مع باريس سان جيرمان في الأسبوع الجاري.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن استمرار بوفون مع باريس سان جيرمان سوف يحسم  الأسبوع الجاري من قبل الحارس وإدارة النادي الباريسي.

ويرغب توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، استمرار بوفون في الموسم المقبل لكن كحارس ثاني في صفوف الفريق الباريسي.

وكان بوفون انضم لباريس سان جيرمان في الصيف الماضي من يوفنتوس لمدة عام مع خيار عام آخر.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الجونة
x
22:00
الاسماعيلي
انبي
x
22:00
الجونة
المقاصة
x
22:00
طلائع الجيش
الداخلية
x
22:00
المصري