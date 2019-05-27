رامي عياش يحكي تفاصيل كليب فيفي عبده مع "عايشة شو"

في حلقة النجم رامي عيّاش مع الإعلامية عايشة عثمان ببرنامج عايشة شو، غنّي النجم أغنية يا سكاكر السكر يا مسكر من ألبومه الجديد لأول مرة، كما حكى عن تفاصيل كليب الأغنية مع النجمة فيفي عبده، حيث عبر عن مدى سعادته لمشاركته الكليب، وعن أغاني المهرجانات الشعبية أكد النجم أنها لا تعبر عن الشعب، أنه يعتقد أنها موجة وستنتهي.

كمّا صرّح رامي "عُرض عليّ أن أكون وزيرًا للثقافة رسميًا ولكني رفضت، لأنني مرتبط بعقود فنية طويلة الأجل"، وتابع "الفنان أهم من الوزير، لأنه يمثل بلده دائمًا، ولكن الوزير يمثل بلده فترة زمنية"، وعن تامر حسني قال "وجوده بالوطن العربي أهم من الغناء مع الأجانب للوصول إلى العالمية"، وعن أزمة فضل شاكر قال "فضل شاكر أخطأ في الفن، وشتم الفنانين، قبل أن يرجع لا بد أن يعتذر، كما أن الأمر لا يعتبر عودة فنية فقط، هو قتل ناس، وأعتقد أنه محكوم عليه بالإعدام، ف يعود لمن؟، لست أنا من يحدد يعود أو لا، هناك جمهور يقبل أو يرفض".