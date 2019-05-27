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ثواب وفضل دعاء اليوم الثاني والعشرين (22) من شهر رمضان 1440

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:04 م
ثواب وفضل دعاء اليوم الثاني والعشرين (22) من شهر رمضان 1440
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في اليوم الثاني والعشرين 22 من شهر رمضان الكريم 1440 ننشر لكم الدعاء المستحب قوله قبل أذان المغرب والإفطار وثواب وفضل هذا الدعاء.

دعاء اليوم الثاني والعشرين 22 من رمضان
وإليكم دعاء اليوم الثاني والعشرين من  شهر رمضان: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وَأَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، وَأَسْكِنِّي فِيهِ بُحْبُوحَةَ جَنَّاتِكَ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ".

ثواب دعاء اليوم الثانى والعشرين من رمضان
ثواب الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ، وَثَبَّتَهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ".
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