ميدو يحدد 3 شروط لمواصلة فوز الزمالك بالألقاب (صورة)

وضع أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي "روشتة" من أجل مواصلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الانتصارات بعد الفوز بلقب الكونفدرالية.





وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"يجب ان تدافع بشكل جيد إذا أردت الفوز باي بطولة..الزمالك قدم واحد من اسوا مواسمه هجوميا ولكن كان منظم جدا دفاعيا والجميع التزم بأدواره حتى المهاجمين ففاز ببطولة قاريه وينافس بقوة على الدوري".





وأضاف :"من يردد بانه يجد صعوبه في تسويق الزمالك اعلانيا اقول له بعد مشهد امس يجب ان تعتزل عملك التسويقي!! حاول ان تجد وظيفة أخرى..التسويق مش مكانك".





وتابع "الاستمرارية في النجاح مهمه..٣عناصر للاستمرار في الفوز بالبطولات لسنوات متتاليه١- الحفاظ على الإدارة الفنية..٢-الحفاظ على القوام الأساسي للفريق..٣-استخدام النجاح لجذب المستثمرين للنادي وتوفير مناخ اكثر استقرارا لهم".