فرنسا: اعتقال مشتبه به ثانٍ في تفجير طرد ليون
الإثنين 27/مايو/2019 - 01:04 م
وكالات
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أوقف مشتبه به ثانٍ في تفجير بطرد مفخخ
في مدينة ليون الفرنسية، الجمعة، كما أعلن اليوم الإثنين، رئيس بلدية المدينة جيرار
كولومب.
وفي وقتٍ سابق، أعلن وزير الداخلية كريستوف
كاستانير، توقيف رجل في المدينة الكبيرة بوسط شرق فرنسا.
وكتب الوزير في تغريدة "تم للتو توقيف"
مشتبه به في تفجير الطرد، الذي أدى إلى إصابة 13 شخصاً بجروح طفيفة.
وقالت نيابة باريس من جهتها، إن الموقوف
الأول في الـ 24 من عمره، يشتبه في أنه "منفذ" الهجوم في ليون، الجمعة، وأوقف
قيد التحقيق.
ونشرت السلطات بسرعة صوراً للمشتبه، وقالت
إنه "عثر على حمض نووي لشخص لم يُعرف عنه".
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