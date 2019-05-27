"كانت بتعدي الشريط".. تفاصيل مصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار بالبدرشين





كشفت معاينة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة جنوب الجيزة، لجثة ربة المنزل التي لقيت مصرعها دهسا أسفل عجلات القطار بمركز البدرشين، عن أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها، ومجهولة الهوية ولا يوجد بحوزتها أيه أوراق تفيد هويتها.كما بينت كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، أن المتوفاة اصطدمت بالقطار حال عبورها شريط السكة الحديد.كانت لقيت ربة منزل مصرعها إثر اصطدامها بأحد القطارات حال تواجدها بشريط السكة الحديد بدائرة مركز شرطة البدرشين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بشريط السكة الحديد بدائرة القسم، وبإنتقال العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة جنوب الجيزة، والقوة المرافقة له، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع ربة منزل دهسا أسفل عجلات القطار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.وتم تحرير محضر بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.