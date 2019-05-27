ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الإعدام شنقا لفرنسي داعشي رابع في العراق

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:59 م
الإعدام شنقا لفرنسي داعشي رابع في العراق
دواعش فرنسيون
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أصدرت محكمة في بغداد اليوم الإثنين، حكماً بإعدام فرنسي رابع أُدين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، حسب ما أفاد مراسل في المحكمة.

 

وقال القاضي أحمد محمد علي للفرنسي المدان مصطفى المرزوقي، إن "الدلائل والاعترافات...تظهر أنك انضممت لتنظيم الدولة داعش، وعملت في فرعهم العسكري، ونحكمك بالإعدام شنقاً بحسب القانون 4 إرهاب".

Advertisements
المزيد عن: فرنسي داعشي فرنسا دواعش فرنسيون العراق
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الجونة
x
22:00
الاسماعيلي
انبي
x
22:00
الجونة
المقاصة
x
22:00
طلائع الجيش
الداخلية
x
22:00
المصري