الإعدام شنقا لفرنسي داعشي رابع في العراق

أصدرت محكمة في بغداد اليوم الإثنين، حكماً بإعدام فرنسي رابع أُدين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، حسب ما أفاد مراسل في المحكمة.

وقال القاضي أحمد محمد علي للفرنسي المدان مصطفى المرزوقي، إن "الدلائل والاعترافات...تظهر أنك انضممت لتنظيم الدولة داعش، وعملت في فرعهم العسكري، ونحكمك بالإعدام شنقاً بحسب القانون 4 إرهاب".