ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الحلقة 21 مسلسل شباب البومب 8 مسلسلات خليجية رمضان 2019

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:53 م
الحلقة 21 مسلسل شباب البومب 8 مسلسلات خليجية رمضان 2019
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

حملت الحلقة الـ 21 من المسلسل الكوميدي الشهير "شباب البومب 8" عنوان "أسوارة أمي"، حيث جسّدت ظاهرة استعارة الذهب بين النساء.


وبدأت الحلقة بحضور بطل المسلسل عامر (فيصل العيسى) إلى المنزل للجلوس والراحة، إلا أن شقيقته تطرده من المنزل، وتخبره أنه لا يوجد له مكان لوجود نساء غريبات في المنزل (ضيوف) عند والدتها.


وتتحدث أم عامر مع إحدى صديقاتها التي تشتكي من زوجها بسبب قيامه بشراء كل ما ترغبه من احتياجات للمنزل وذهب وملابس، الأمر الذي يزعج أم عامر كثيرًا بسبب اعتقادها أنها تسخر منها، بعد ذلك تتفاجأ أم عامر بأن صديقتها تريد استعارة الأسورة الذهبية الخاصة بها والتي شاهدتها وهي ترتديها.


تتوجه صديقة أم عامر إلى المنزل بعد أن قامت باستعارة الأسورة الذهبية كي تتفاخر بها أمام زوجها، هنا يذهب عامر مع أصدقائه إلى الاستراحة لمشاهدة إحدى المباريات النهائية، لكنه يتذكر أن والدته أخبرته أنها تريده أن يقوم بإيصالها لإحدى العزائم.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الجونة
x
22:00
الاسماعيلي
انبي
x
22:00
الجونة
المقاصة
x
22:00
طلائع الجيش
الداخلية
x
22:00
المصري